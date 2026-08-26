Libya ve Katar İşbirliği Gelişiyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi ile enerji ve sağlık alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin Huleyfi'yi başkent Trablus'taki Başbakanlık ofisinde kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, enerji ve sağlık alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi, ekonomik işbirliğinin daha pratik program ve projelerle desteklenmesinin ele alındığı kaydedildi.

Dibeybe'nin, Huleyfi'nin Bingazi ve Trablus ziyaretini memnuniyetle karşıladığını, Katar'ın gelecek dönemde Libya'da istikrar ve uzlaşı çabalarının desteklenmesinde daha büyük rol üstlenmesini arzuladığını ifade ettiği aktarıldı.

Görüşmede düzensiz göçle ilgili Libya, Katar, Türkiye ve İtalya arasındaki dörtlü iş birliği mekanizmasındaki gelişmelerin de değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca görüşmede, düzensiz göçle mücadelede dörtlü mekanizmanın koordinasyonunun pekiştirilmesi ve gönüllü geri dönüş programlarının desteklenmesinde işbirliği programlarının güçlendirilmesinin değerlendirildiği aktarıldı.