Libya ve Nijer'den Askeri İşbirliği Anlaşması

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Nijer ile askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'nin başkent Trablus'taki temasları kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ikili ilişkileri, ekonomik işbirliğini ve yatırımları geliştirme olanaklarını ele aldığı kaydedildi.

Ziyaret kapsamında Libya ile Nijer arasında askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı aktarılan açıklamada, bunun Libya ve Nijer arasındaki işbirliği ve ortak çalışmanın ilk adımı olduğu ifade edildi.