Libya ve Tunus'tan El Sanatları İşbirliği

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Libya ve Tunus arasında geleneksel el sanatları alanında işbirliğinin güçlendirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Libya Turizm Bakanı Nasreddin el-Fizani ile Tunus Turizm Bakanı Sufyan Takiye'nin başkent Tunus'taki Turizm Bakanlığı binasında bir araya geldiği belirtildi.

Fizani ve Takiye'nin geleneksel el sanatları alanında işbirliğinin güçlendirilmesi için mutabakat zaptı imzaladığı kaydedildi.

Görüşmede tarafların geleneksel el sanatlarının desteklenmesi, geliştirilmesinde ve iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesinde imzalanan mutabakat zaptının önemini vurguladığı aktarıldı.