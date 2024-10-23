Libya ve Tunus'tan El Sanatları İşbirliği - Son Dakika
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Libya ve Tunus'tan El Sanatları İşbirliği

Libya ve Tunus, geleneksel el sanatları için işbirliği mutabakatı imzaladı.

23.10.2024 18:16
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Libya ve Tunus arasında geleneksel el sanatları alanında işbirliğinin güçlendirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Libya Turizm Bakanı Nasreddin el-Fizani ile Tunus Turizm Bakanı Sufyan Takiye'nin başkent Tunus'taki Turizm Bakanlığı binasında bir araya geldiği belirtildi.

Fizani ve Takiye'nin geleneksel el sanatları alanında işbirliğinin güçlendirilmesi için mutabakat zaptı imzaladığı kaydedildi.

Görüşmede tarafların geleneksel el sanatlarının desteklenmesi, geliştirilmesinde ve iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesinde imzalanan mutabakat zaptının önemini vurguladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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