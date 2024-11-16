Libyalılardan AB'ye Gazze Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libyalılardan AB'ye Gazze Protestosu

Libyalılardan AB\'ye Gazze Protestosu

Libyalılar, Gazze'deki soykırımı destekleyen AB ülkelerini protesto ederek yardım topladı.

16.11.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libyalılar, bir yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e Avrupa ülkelerinin verdiği desteği protesto etti.

Başkent Trablus'un Tacura bölgesinde Avrupa Birliği (AB) Libya Misyonu binasının bulunduğu yerleşke önünde düzenlenen eyleme Libya ve Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda Libyalı katıldı.

İsrail'e destek veren AB ülkelerinin protesto edildiği eylemde, "Yüz karası AB" ve "AB, Gazze'de soykırımı savunuyor" yazılı dövizler ile İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hamas liderleri İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar'ın fotoğrafları taşındı.

Gösteriyi organize edenlerden Zliten Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tarık ed-Daub, burada yaptığı açıklamada, bazı AB ülkelerinin Filistin ve Lübnan halkına karşı yürüttüğü yasa dışı savaşta İsrail'e verdiği desteği protesto ettiklerini söyledi.

Libya sivil toplumunun Gazze'de giderek daha da kötüleşen insani koşulları endişeyle takip ettiğini kaydeden Daub, Filistin ve Lübnan'da hastane ve okulların bombalanmasının savaş suçu olduğunu ifade etti.

Libyalı yetkililere "İsrail'i destekleyen ülkelerle ilişkilerin gözden geçirilmesi" çağrısı

Daub, Birleşmiş Milletleri (BM) "uluslararası hukuk doğrultusunda İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak için acil ve pratik önlemler almaya" çağırdıklarını aktardı.

" Fransa, İtalya ve Almanya dahil İsrail'e silah sağlayan AB ülkeleri hakkında bağımsız bir uluslararası soruşturma açılmasını ve bu ülkelerin savaş suçlarına dolaylı katılımlarından sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz." diyen Daub, Arap ve İslam ülkelerinden de İsrail'in durdurulması için sorumluluk almalarını istedi.

STK'lar olarak Libyalı yetkililere "İsrail'i destekleyen AB ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerini yeniden gözden geçirmeleri" çağrısında bulunduklarını söyleyen Daub, "Libya halkının Filistin halkını desteklemeye devam edeceğini de teyit ediyoruz." dedi.

Eylem sırasında ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım toplandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Sivil Toplum, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Libya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libyalılardan AB'ye Gazze Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
23:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı
23:07 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
23:06 Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:58 İran’dan ABD’ye ’Trump’ı öldürmeyeceğiz’ sözü İran'dan ABD'ye 'Trump'ı öldürmeyeceğiz' sözü
21:29 Trump, avukatlarına Adalet Bakanlığında üst düzey görevler vereceğini açıkladı Trump, avukatlarına Adalet Bakanlığında üst düzey görevler vereceğini açıkladı
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
19:31 TCMB’den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı TCMB'den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı
19:06 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “sınır ötesi operasyon“ açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar
18:54 İstanbul bu akşam kıpkırmızı Trafik adeta kilitlendi İstanbul bu akşam kıpkırmızı! Trafik adeta kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 17:22:07. #1.12#
SON DAKİKA: Libyalılardan AB'ye Gazze Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.