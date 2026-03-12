Limon İthalatında Vergi İndirimi

(ANKARA) - İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "İktidar artan limon fiyatlarına önlem olarak yine o dahiyane çözümü devreye soktu. Cumhurbaşkanı kararı ile limon ithalatında gümrük vergisi yüzde 54'ten yüzde 10'a düşürüldü. Hayırlı ithalatlar…" ifadelerini kullandı.

Turhan Çömez, sosyal medya hesabında, "3 yıl önce limonun kilosu tarlada bir liraydı. Her alanda olduğu gibi plansızlık, öngörüsüzlük ve beceriksizlik, limon üreticisini de vurdu ve maliyetini karşılayamayan üretici, ağaçlarını söktü. İktidar artan limon fiyatlarına önlem olarak yine o dahiyane çözümü devreye soktu. Cumhurbaşkanı kararı ile limon ithalatında gümrük vergisi yüzde 54'ten yüzde 10'a düşürüldü. Hayırlı ithalatlar…" ifadelerini kullandı.