Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11\'leri

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Talisca
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.
