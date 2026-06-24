Lisanslı Depoculuk ve Gıda Fiyatları Toplantısı - Son Dakika
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Lisanslı Depoculuk ve Gıda Fiyatları Toplantısı

24.06.2026 23:07
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Ticaret ve Tarım Bakanlığı, gıda fiyat istikrarı ve depoculuk sistemini ele aldı.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı başkanlığındaki heyetle lisanslı depoculuk sistemi ve tarımsal ürün piyasalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda tarla ile market arasındaki fiyat oluşum süreçleri, piyasa işleyişi ve gıda fiyatlarında sürdürülebilir istikrar başlıkları ele alındı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı başkanlığındaki heyeti Ticaret Bakanlığında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede lisanslı depoculuk sistemi ile tarımsal ürün piyasalarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, lisanslı depoculuk sisteminin mevcut durumu ve tarla ile market arasındaki fiyat oluşum süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Üreticiden tüketiciye uzanan süreçte etkinliğin ve şeffaflığın artırılması, piyasa işleyişinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve gıda piyasalarında sürdürülebilir fiyat istikrarının desteklenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada, üreticilerin korunması ve tüketicilerin güvenilir ürünlere makul fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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