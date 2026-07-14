Liseler Arası 15 Temmuz Resim Yarışması Ödül Töreni

Rami Kütüphanesi ev sahipliğinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde düzenlenen "Birlikte-Bir Gecede Birleşen İrade" temalı liseler arası resim yarışması sergisinin açılış ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan etkinlikte Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Programda, Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ardından 15 Temmuz'u konu alan sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 15 Temmuz Derneği Eğitim Komisyonu Başkanı Hikmet Feridun Aksu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu ve unutulan ihanetlerin yeniden tekrarlanabileceğini belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dileyen Aksu, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ayşe Nur Çalıkcı ise 15 Temmuz gecesi, vatan sevgisi, bayrak aşkı ve sarsılmaz inancıyla milletin büyük bir destan yazdığını ifade etti.

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." anlayışıyla hareket eden milletin, hain darbe girişimine karşı kararlı duruş sergilediğini aktaran Çalıkcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davet eden çağrısından ve vatandaşların gösterdiği fedakarlıktan bahsetti.

Şehitlere rahmet dileyen, gazilere şükranlarını sunan Çalıkcı, "Kökü maziye uzanmayan bir geleceğin ayakta kalması mümkün değildir." diyerek Milli Eğitim Bakanlığının eğitim anlayışında toplumsal hafızanın önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından liseler arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, yarışmaya katılan öğrencilere ise katılım belgeleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından serginin açılışı yapıldı.

Protokol üyeleri ve davetliler, öğrencilerin 15 Temmuz temalı eserlerinden oluşan sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sergi, 24 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi A Koridoru'nda ziyaret edilebilecek.