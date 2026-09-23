Litvanya Cumhurbaşkanı, BM'de Rusya'nın Ukrayna savaşında fiilen yenildiğini savundu

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının dünya düzenine yönelik en büyük tehdit olduğunu belirterek, Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü güvence altına alacak nihai zaferinin küresel barış ve güvenliği sağlayabileceğini söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nauseda, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitap etti.

İran'ın son aylarda komşu ülkelere saldırılarını sürdürdüğünü ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü engellediğini belirten Nauseda, bunun bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Nauseda, Litvanya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz misyonlarına mayın temizleme kapasitesiyle katkı sağlayacağını bildirdi.

"Rusya fiilen savaşı zaten kaybetti"

Konuşmasında Ukrayna'ya da değinen Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının dünya düzenine yönelik en büyük tehdit olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'da 2022'nin şubat ayında başlattığı tam kapsamlı savaşın Birinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun sürdüğüne dikkati çeken Nauseda, Rusya'nın son bir yılda Ukrayna topraklarının yüzde 0,3'ünü, 400 binden fazla askerinin öldürülmesi ve yaralanması pahasına ele geçirdiğini ifade etti.

Nauseda, buna rağmen Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak ayakta durduğunu, Ukrayna dilinin, kültürünün ve ulusal kimliğinin yaşamaya ve gelişmeye devam ettiğini söyledi.

"Rusya fiilen savaşı zaten kaybetti." değerlendirmesinde bulunan Nauseda, Rusya yönetiminin yenilgiyi kabul etmediğini, bunun nedeninin uluslararası hukuk uyarınca hesap verebilirlik ve kendi halkından gelebilecek olası intikam korkusu olduğunu savundu.

"Kaba gücün uluslararası hukuka üstün gelmesine izin veremeyiz." diyen Nauseda, "Rusya'nın sömürgeci hedeflerinin" küresel gıda güvenliğini zayıflattığını ve gıda fiyatlarını yükselttiğini belirterek, "Rusya'nın emperyal hedeflerinin" Avrupa, Afrika ve Asya'nın derinliklerine ulaştığını ve hiçbir ülkenin kendisini bu tehditten muaf görmemesi gerektiğini vurguladı.

Litvanya'nın son aylarda çok sayıda insansız hava aracının (İHA) hava sahasını ihlal etmesine tanık olduğunu belirten Nauseda, Rusya'nın hibrit saldırı, dezenformasyon ve sabotaj çabalarını yoğunlaştırdığını ifade etti.

Gazze'de iki devletli çözüm vurgusu

Nauseda, konuşmasında Gazze'deki duruma da değinerek, ateşkesin sürdürülmesi ve güçlendirilmesine yönelik uluslararası çabaları desteklediklerini dile getirdi.

İki devletli çözümün kapsamlı, adil ve kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam ettiğini kaydeden Nauseda, güvenilir bir siyasi süreçle bağdaşmayan yeni adımlardan kaçınılmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Nauseda ayrıca yapay zekanın ortaya çıkardığı hukuki, etik ve stratejik sorunların ele alınması için uluslararası topluma birlik olma çağrısında bulundu.

Yapay zekanın insan onuruna, sürdürülebilir kalkınmaya ve uluslararası güvenliğe hizmet etmesi, yeni bir eşitsizlik, manipülasyon veya çatışma aracına dönüşmemesi gerektiğini belirten Nauseda, insanın hesap verebilirliğinin, uluslararası hukukun, barışın ve güvenliğin korunması gerektiğini vurguladı.

Nauseda, BM'nin güvenilirliğinin saldırganlık, yasa dışı ilhak, zorla sınır dışı etme ve insanlığa karşı suçlara kararlı şekilde karşılık verme ve yapay zekanın gelişmesine yönelik küresel yanıtı koordine etme kapasitesine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.