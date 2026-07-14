Litvanya'da Yeni Hükümet Göreve Başladı - Son Dakika
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Litvanya'da Yeni Hükümet Göreve Başladı

14.07.2026 17:58
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Başbakan Sinkevicius liderliğindeki hükümet, Litvanya Parlamentosu'nda yemin ederek görevine başladı.

Litvanya'da Başbakan Mindaugas Sinkevicius liderliğindeki yeni hükümetin üyeleri yemin ederek resmen görevlerine başladı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya Parlamentosu, Başbakan Sinkevicius liderliğindeki hükümetin programını muhalefetin usul ihlali itirazlarına rağmen onayladı.

Parlamentoda yapılan oylamada yeni hükümet programı 29 hayır oyuna karşılık 72 evet oyuyla kabul edilirken, 4 milletvekili çekimser oy kullandı.

Oylama öncesinde milletvekillerine hitap eden Sinkevicius, ekonomik büyümenin herkes için daha fazla refah anlamına geldiği bir ülke inşa etmek istediklerini belirterek, Litvanya'nın uzun vadeli rekabet gücünün insanlara, bilgiye ve inovasyona yapılacak yatırımlarla sağlanacağını söyledi.

Hükümetin siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin milletvekilleri ve toplumun tüm kesimleriyle işbirliğine açık olacağını ifade eden Sinkevicius, "Sosyal açıdan adil ve ekonomik olarak güçlü bir Litvanya oluşturmak için çalışacağız." dedi.

Parlamentoda kabul edilen hükümet programında, Rusya-Ukrayna Savaşı ve değişen uluslararası düzen, iklim krizi, yapay zekanın öngörülemez gelişimi, demografik gerileme ve artan yaşam maliyetleri ülkenin karşı karşıya olduğu başlıca zorluklar arasında gösterildi.

Dış politikada ise Litvanya'nın Rusya'nın saldırılarına karşı mücadelesinde Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi ve Çin ile diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi hedefleri programa dahil edildi.

Muhalefet milletvekilleri, hükümetin kuruluş sürecinde usul ihlalleri bulunduğunu öne sürerek programın kabul edilmesinin ardından konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

Parlamentonun hükümet programını onaylamasının ardından Sinkevicius'un kabinesindeki bakanlar yemin ederek resmen görevlerine başladı.

Sinkevicius hükümeti, 2024 parlamento seçimlerini kazanan Sosyal Demokrat Partisi'nin seçimlerden bu yana kurduğu üçüncü hükümet oldu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, yeni hükümette de aynı görevi üstlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Litvanya'da Yeni Hükümet Göreve Başladı - Son Dakika

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