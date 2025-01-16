Litvanya, NATO İçin Baltık Denizi'ne İki Gemi Gönderdi

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VİLNİUS, 16 Ocak (Xinhua) -- Litvanya donanması, NATO'nun Baltık Denizi'ndeki kritik altyapı koruma operasyonuna iki gemi gönderdi.

Litvanya Silahlı Kuvvetleri çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir mayın tespit ve temizleme gemisi ile bir devriye gemisinin, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Baltık Nöbeti operasyonunun bir parçası olarak aktif hale getirildiğini duyurdu.

Litvanya gemileri, görev süresince devriye ve gözetleme yapacak, NATO müttefik kuvvetleriyle işbirliği içinde olacak ve potansiyel tehditleri tespit etmek ve bertaraf etmek için gelişmiş teknolojiler kullanacak. Mayın tespiti ve temizleme gemisinde bulunan bir sualtı robotu ise Baltık Denizi tabanını izleyecek.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda söz konusu görevin 90 gün sürmesinin beklendiğini söyledi.