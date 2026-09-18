Litvanya'nın tahliye planında Vilnius sakinleri için Polonya güzergahı belirlendi - Son Dakika
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Litvanya'nın tahliye planında Vilnius sakinleri için Polonya güzergahı belirlendi

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Litvanya'nın askeri tehdit veya ciddi kriz durumunda halkın tahliyesi için hazırladığı güncellenmiş planda, başkent Vilnius sakinlerinin tahliye güzergahlarından birinin Polonya yönüne uzandığı belirtildi.

Litvanya'nın askeri tehdit veya ciddi kriz durumunda halkın tahliyesi için hazırladığı planda, başkent Vilnius sakinlerinin tahliye güzergahlarından birinin Polonya yönüne uzandığı belirtildi.

Polonya'nın ulusal radyosu Polskie Radio'nun haberine göre, Belarus sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki başkent Vilnius Belediyesi, güncellenmiş tahliye planını açıkladı.

Söz konusu plana göre Vilnius sakinlerinin tahliyesindeki üç ana güzergahtan biri Polonya yönüne, diğerleri ülke içinde daha kuzey ve batı istikametlerine uzanıyor.

Tahliyenin yöntemi ve sırası, tehdidin bulunduğu yere ve boyutuna bağlı olacak. Kendi aracı bulunan kişilerin belirlenen güzergahlar üzerinden şehirden ayrılması, diğer sakinler için ise ulaşımın yerel yönetimler tarafından organize edilmesi öngörülüyor.

Plan, tahliyenin doğrudan tehdit ortaya çıkmadan önce başlamasını, bombardıman durumunda sakinlerin belirlenen tahliye güzergahlarından şehirden ayrılmamasını ve sığınma yerlerine girmelerini öngörüyor.

Vilnius Şehir Belediyesi Sivil Güvenlik Departmanı Başkanı Zygimantas Solovjovas, planın hazırlanmasının nedenlerinden birinin sakinlerin tahliyenin düzenli şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesine alışmasını sağlamak olduğunu belirterek, kaosa izin verilmesi durumunda her şeyin daha zor olacağına vurgu yaptı.

Vilnius'un tamamının veya bir bölümünün tahliye edilmesine ilişkin kararı şehrin belediye başkanının alabileceği, daha geniş çaplı bir tehdit durumunda ise kararın hükümet tarafından da alınabileceği kaydedildi.

Öte yandan, Polonya tarafında da Podlakya bölgesinin Baltık ülkelerinin sakinleri için transit koridor görevi üstlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Söz konusu bölgedeki yerel yönetimler de acil durum planları üzerindeki çalışmalara dahil ediliyor.

Kaynak: AA
UluslararasıGüvenlikLitvanyaPolonyaGüncelSon Dakika

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