Litvanya Parlamentosu kitle imha silahları yasağını 99 oyla kaldırmaya ilk onay verdi

Litvanya parlamentosu, ülkede kitle imha silahlarının bulundurulmasını yasaklayan anayasa hükmünün kaldırılmasını öngören değişikliğe ilk onayı verdi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya topraklarında kitle imha silahlarının bulundurulmasını yasaklayan anayasa hükmünün kaldırılmasını öngören değişiklik bugün parlamentoda görüşüldü.

Yapılan oylamada milletvekilleri değişikliğe 99 oyla destek verirken, 13 milletvekili karşı oy kullandı, 5 milletvekili çekimser kaldı.

Değişikliğin kabul edilmesi için üç aylık arayla iki kez daha oylama yapılması ve söz konusu değişikliğin 141 milletvekilinden en az 94'ünün desteğini alması gerekiyor.

Litvanya Parlamentosu Başkanı Juozas Olekas, nihai kabul için ilk oylamanın 6 Ekim'de, son oylamanın ise 12 Ocak 2027'de yapılacağını açıkladı.

Değişikliğe karşı çıkan muhalefetteki "Nemuno ausra" partisinin lideri Remigijus Zemaitaitis, düzenlemenin Rusya ve Belarus tarafından propaganda amacıyla kullanılacağını savundu.

Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Remigijus Motuzas ise ülkenin NATO'nun nükleer caydırıcılığı önünde engel oluşturmaması gerektiğini vurguladı.

Anayasanın 137. maddesinde şu anda Litvanya topraklarında kitle imha silahları ve yabancı devletlerin askeri üslerinin bulunamayacağı belirtiliyor. Parlamentoda görüşülen değişiklikle bu hükmün kaldırılması öneriliyor.

Litvanya'daki tartışmalar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa için yeni bir nükleer caydırıcılık sistemi kurulması yönündeki önerisi ile ABD'nin bazı ilave NATO ülkelerine nükleer silah konuşlandırma seçeneğini değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından yoğunlaştı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkede nükleer silah konuşlandırılmasını yasaklayan anayasa maddesinin kaldırılması konusunda parlamentodaki siyasi grup liderlerinin büyük bölümünün mutabık olduğunu bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Litvanya'da nükleer silah konuşlandırılması durumunda bu ülke topraklarının Rus nükleer silahlarının hedefi olacağını belirterek, "Bu, durumu ciddi şekilde gerginleştirecek." ifadelerini kullanmıştı.