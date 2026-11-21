Lodosun etkisini yitirdiği Tekirdağ'da 9 şilep ve tanker seyrine devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. 9 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker seyrine devam ederken, hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da yeniden avlanmak için açılacak.
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açılacak.
Kaynak: AA
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