Yiyecek ve İçecek Satılan Yerlerde KDV Oranı Artacak

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Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin taslağını yayınladı. Buna göre; yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lokanta ve kafelerde KDV artışı yapacak. Konuya ilişkin hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.

Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye yükseltilecek.

Buna göre, kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a çıkacak. Bu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı da yüzde 20'ye yükseltilecek.

Gazino, bar, dans salonu, pavyon, taverna, birahane gibi yerlerde verilen hizmetlere uygulanan KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilecek.

Tebliğ taslağı görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.