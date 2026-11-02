Londra-Brighton klasik otomobil yarışında 400'den fazla araç Brighton'a yola çıktı

Londra-Brighton klasik otomobil yarışında 400'den fazla araç Brighton'a yola çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Londra-Brighton Klasik Otomobil Yarışı kapsamında 400'den fazla klasik otomobil, pazar günü erken saatlerde İngiltere'nin başkenti Londra'dan Brighton'a hareket etti. Westminster Köprüsü'nden geçen araçlar 1 Kasım 2026'da görüntülendi.
LONDRA, 2 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2026 Londra- Brighton Klasik Otomobil Yarışı'nda Westminster Köprüsü'nden geçen klasik otomobiller, 1 Kasım 2026.
Etkinliğe katılan 400'den fazla klasik otomobil pazar günü erken saatlerde Londra'dan Brighton'a doğru yola çıktı. (Fotoğraf: Li Mangmang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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