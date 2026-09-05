Londra'da bir Suudi vatandaşı kolundaki saati çalmak isteyen kişi tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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Londra'da bir Suudi vatandaşı kolundaki saati çalmak isteyen kişi tarafından bıçaklandı

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Londra'nın lüks semti Mayfair'de bir Suudi Arabistan vatandaşı, kolundaki saati çalmak isteyen kişi tarafından bıçaklandı. Polis, saldırıda kullanılan bıçakla yakalanan 58 yaşındaki şüphelinin gözaltında olduğunu ve mağdurun hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Son 3 yılda kentte 5 binden fazla lüks saatin çalındığı belirtiliyor.

Sokaklarında son 3 yılda 5 binden fazla lüks saatin çalındığı İngiltere'nin başkenti Londra'da son olarak bir Suudi Arabistan vatandaşı, kolundaki saati çalmak isteyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül gecesi kentin lüks semtlerinden Mayfair'de yaşanan olayda 40 yaşlarında olduğu belirtilen bir Suudi Arabistan vatandaşı, kolundaki saati çalmak isteyen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Bıçaklanan kişiye olay yerinde ilk müdahale yapılırken Londra Metropolitan Polisi, şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığını, olay yerinde 58 yaşında bir kişinin saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalandığını açıkladı.

Suudi Arabistan vatandaşının uğradığı saldırı, ülkede dikkat çekici boyutlarda yaşanan saat ve lüks eşya hırsızlıklarını yeniden gündeme getirdi.

Finans ve ekonomi alanlarında haberler yapan City AM'in derlediği bilgilere göre, Londra'da son 3 yılda 5 bin 180 lüks saat, kullanıcısının kolundan ya da satıldığı mağazalardan çalındı.

Değerleri 3 bin sterlin (yaklaşık 200 bin lira) ve üzerinde olan lüks saatlerden yalnızca 88'i polis tarafından ele geçirilerek sahiplerine iade edildi.

Kentin merkezindeki Westminster, Camden ve Kensington and Chelsea ilçeleri saat hırsızlığının en çok yaşandığı yerler oldu.

Londra'da son 2 yılda hırsızların hedefi olan lüks eşya sayısı ise 15 binden fazla olarak raporlara yansıdı. Evening Standard'ın haberine göre değeri 22 milyon sterlini (yaklaşık 1,4 milyar lira) bulan lüks eşyalar arasında çantalar, mücevherler ve saatler bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da bir Suudi vatandaşı kolundaki saati çalmak isteyen kişi tarafından bıçaklandı - Son Dakika

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