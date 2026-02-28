Londra'da Hızlı Soygun: Türk Takı Mağazasına 50 Bin Sterlin Zarar - Son Dakika
Londra'da Hızlı Soygun: Türk Takı Mağazasına 50 Bin Sterlin Zarar

28.02.2026 11:39
Motosikletli hırsızlar, Londra'da Türk takı mağazasını soyarak büyük hasar bıraktı. Soygun 1 dakika sürdü.

Londra'da motosikletli soyguncuların hedefi olan Türk takı mağazasının sahibi Çetin Dedeoğulları, zararın 50 bin sterline (Yaklaşık 2,9 milyon lira) yakın olduğunu söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk nüfusun yoğun yaşadığı Harringay'deki Green Lanes Caddesi, 24 Şubat'ta motosikletli hırsızların karıştığı bir soyguna sahne oldu.

Üç motosikletle gelen 4 kasklı soyguncu, girdikleri Bilezzik isimli altın kaplama takı satan mağazadaki camlı tezgahları balyozla kırdı, vitrindeki ve tezgahtaki takıları, yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdu.

Hırsızlar, motosikletle girdikleri dükkanı 1 dakika 40 saniye içinde soyduktan sonra yine motosikletlerine binip olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayın 10.00 sıralarında yaşanması, hırsızların kameralara aldırış etmemesi, yardıma gelen komşu esnafa kesici aletler savurması ve Bilezzik'in Londra'da son bir ayda soyulan bir diğer kuyumcu olması, ülke gündeminin önemli maddeleri arasına girdi.

Soygun birkaç dakikada gerçekleşti

Satılan ürünlerin teşhiri ve vitrinin görünümüyle kuyumcu gibi gözüken altın kaplama gümüş ve çelik ürünler satan Bilezzik'in sahibi Çetin Dedeoğulları, soygun gününde ve sonrasında yaşananları AA muhabirine anlattı.

Mağazanın sabah 10.00'da açıldığını, soygunun da bundan birkaç dakika sonra yapıldığını kaydeden Dedeoğulları, şöyle devam etti:

"Müşterinin biri içeri girdi. O esnada bir motosikletli kapıya hızlı bir şekilde vurarak içeri girdi. Arkasından gelen iki motosiklet daha geldi ve 3 kişi daha indi. İkisi içeri girip vitrin camlarını kırdı. İki kişi (ürünleri) toplamaya başladı. Biri dışarıdaki motosiklete döndü. Motosikletin birini dükkanın içinde bırakıp diğer ikisiyle kaçtılar."

"Tahmini zarar 40-50 bin sterlin civarında"

Polisin de birkaç dakika içinde olay yerine geldiğini söyleyen Dedeoğulları, içi ürün dolu tezgahtaki üzeri camlı 8 bölümün kırıldığını hatırlatarak "Ciddi bir zarar verdiler dükkana. Tahmini zarar, inşaat masrafıyla beraber 40-50 bin sterlin (Yaklaşık 2,3 milyon lira ile 2,9 milyon lira arası) civarında." diye konuştu.

Dedeoğulları, çalınan ürünlerin çoğunlukla altın kaplama çelik, gümüş, gümüş kaplama ve imitasyon takılar olduğunu kaydetti.

Bu nedenle zararın büyük oranda inşaat masrafı olarak karşılarına çıktığını vurgulayan Dedeoğulları, "Psikolojik olarak zarar verdiler. Eşim ve müşteri içerideydi." ifadelerini kullandı.

Dedeoğulları, kuyumcu ve lüks mağaza soygunlarının Londra'da tehlikeli bir hal almaya başladığının altını çizerek insanlarda polise güvenin azaldığını söyledi.

Dedeoğulları, Türklerin yoğun yaşadığı bölgede gündüz saatinde bir Türk dükkanının soyulmasının, gelinen noktayı gösterdiğini vurguladı.

Hırsızlar henüz yakalanmadı

Bilezzik mağazasının soyulmasının ardından açıklama yapan Londra Metropolitan Polisi, 10.04'te ihbar aldıklarını, 10.08'de de olay yerine ulaştıklarını aktardı.

Hırsızların kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğünü bildiren polis, henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

