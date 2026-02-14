Londra'da Ramazan Işıkları 4. Kez Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Londra'da Ramazan Işıkları 4. Kez Açıldı

14.02.2026 04:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coventry Caddesi, Ramazan ayı için özel ışıklarla süslendi; 'Mutlu Ramazanlar' mesajı verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Piccadilly Circus ile Leicester Meydanı arasındaki ünlü Coventry Caddesi, 4'üncü defa ramazan ayına özel ışıklandırıldı.

Londra'nın kalbi konumundaki Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, bu yıl da ramazan ayı için süslendi.

Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle geometrik desenlerle süslenen caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

Ramazan süslerinin ışıklarının açılış düğmesine ise Londra'nın Pakistan kökenli Belediye Başkanı Sadık Khan ile The Aziz Foundation yöneticilerinden Rahima Aziz bastı.

Khan, burada yaptığı konuşmada, "4 yıl önce bir tarih yazarak Londra'yı Batı dünyasında ramazan ışıklarıyla süslenen ilk şehir yaptık. Her geçen yıl şehrin kalbi olan bu yerde tüm bayramları kutluyoruz." dedi.

Ramazanın aynı zamanda "hatırlamak" anlamına geldiğini belirten Khan, "Bu büyük şehirde ramazan ayında Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, Sihler, örgütlü inançların mensupları ve örgütlü olmayan inançların mensupları bir araya geliyor." diye konuştu.

Ramazan ışıkları, 19 Mart'a kadar Coventry Caddesi'ni aydınlatacak. Yaklaşık 31 bin led ışık kullanılarak hazırlanan ramazan aydınlatmaları, her akşam 17.00 ile 01.00 saatleri arasında yanacak.

Cadde, ramazan ayı için ilk kez 2023 yılında süslenmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Londra, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da Ramazan Işıkları 4. Kez Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı
Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı Görüntüler olay oldu Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
00:03
Küçükçekmece’de trafikte ’kaynak’ tartışması Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:39
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 04:54:15. #7.11#
SON DAKİKA: Londra'da Ramazan Işıkları 4. Kez Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.