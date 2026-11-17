İngiltere'de Türk ebru sanatının tanıtıldığı etkinlikte konuşan Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, diğer sanatların aksine ebrunun tekrarlanamayan bir form olduğunu belirterek, "Bu, Türklerde 'Bir işe ne kadar emek verirseniz verin, sonunda iyi şeyler yakalayabilirsiniz ama nihayetinde bir karar verici vardır ve her şey senin elinde değildir.' felsefesiyle açıklanıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen etkinlikte Türk ebru sanatını uluslararası okurla buluşturan ve çiçek tasarımlarını ele alan "Ebru: Turkish Floral Marbling Projects" kitabının yazarları Açıkgözoğlu ve Dilara Karaağaç ile kitabın editörü Russell Butcher bu sanatın tekniklerini ve günümüzdeki uygulamalarını anlattı.

Açıkgözoğlu konuşmasında ebrunun taklit edilemeyen bir sanat formu olduğunu belirterek, "Diğer sanatların aksine benzeri oluyor ama hiçbir şekilde aynısını yapmak mümkün değil. Bu, Türklerde 'Bir işe ne kadar emek verirseniz verin, sonunda iyi şeyler yakalayabilirsiniz ama nihayetinde bir karar verici vardır ve her şey senin elinde değildir.' felsefesiyle açıklanıyor." diye konuştu.

Ebru sanatını sevenlerin aynı ekolde yürüdüğünü belirten Açıkgözoğlu, modern çağda ebrunun farklı materyaller üzerine uygulanmaya başladığını söyledi.

Açıkgözoğlu, bir grubun ebrunun kağıt üzerinde kalması gerektiğini savunurken diğer grubun ise kravat, mendil, gömlek gibi kıyafetlere uygulamayı kabul ettiğini ifade etti.

Kendisinin de kağıda uygulama taraftarı olduğunu kaydeden Açıkgözoğlu, "Renklerin tekneden çok kayba uğramadan bize sunulmasını hala kağıt başarabiliyor." dedi.

Karaağaç da konuşmasında ebrunun kullanım alanlarını, tekniklerini ve ebru yaparken kullanılan ekipmanların özelliklerini anlattı.

Açıkgözoğlu'nun öğrencisiyken ondan icazet aldığını kaydeden Karaağaç, İngiltere'de ebru tekniğini öğrettiğini belirtti. Kendi öğrenciliğiyle bugünkü öğrenciliği karşılaştıran Karaağaç, "Kendi yaptıklarımızı hocamıza (Açıkgözoğlu) o anda gösteriyorduk. Bugün tüm öğrencilerim video çekiyor, bana WhatsApp'tan gönderiyor. Yaptıklarını hemen değiştirebilme şansları var. Bugünkü teknoloji avantajı eğitim süresini kısaltıyor." ifadelerini kullandı.

Karaağaç, kitabın bir usta-çırak ilişkisinden ziyade ebruyla ilgilenenlere yönelik bir başlangıç sunduğunu ifade ederek kitapta sık yapılan hatalar ve hangi aşamada nelerin yanlış gidebileceğine ilişkin bilgilerin de yer aldığını söyledi.

Londra Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen etkinlikte konuşmaların ardından Açıkgözoğlu ve Karaağaç katılımcıların sorularını yanıtladı.