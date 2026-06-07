Londra'da Türk Kahvaltısı Tanıtımı - Son Dakika
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Londra'da Türk Kahvaltısı Tanıtımı

07.06.2026 19:00
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Londra'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Türk Mutfağı Haftası" ve "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında geleneksel "Türk kahvaltısı"nın tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Türk ve İngiliz çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe katılanlar arasında Filistin'in Londra Büyükelçisi Hüsam Zomlot da yer aldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, bazı ülkelerde kahvaltının çok özel bir yere sahip olduğunu, Türkiye'nin de kesinlikle bu ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Kahvaltının, Türk kültüründe önemli rol oynadığını söyleyen Ertaş, Türk kahvaltısının da dünyaca ünlü olduğunun altını çizdi.

Ertaş, özellikle pazar günleri yapılan kahvaltının, Türk toplumunda ayrı bir yeri bulunduğunu vurgulayarak, "Arkadaşlarınız, aileniz ve akrabalarınızla saatlerce vakit geçirdiğiniz bir masa etrafında toplanıyorsunuz. Ayrıca, sadece yakın akrabalarınızla değil, daha geniş topluluklarla da sosyal ve kültürel bağları güçlendirme olanağını sunuyor." dedi.

Büyükelçi Ertaş'ın konuşmasının ardından Türk kahvaltısından lezzetler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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