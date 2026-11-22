Londra'da yüzlerce eylemci yapay zeka için daha sıkı düzenleme talebiyle yürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pause AI'nın çağrısıyla Londra'da toplanan yüzlerce kişi, yapay zekanın hızlı gelişiminden duydukları endişeyi BBC önünde dile getirip Downing Sokağı'na yürüdü. Eylemciler, hükümetten yapay zekaya yönelik daha sıkı düzenlemeler hazırlamasını istedi.
Londra'da bir araya gelen yüzlerce eylemci, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişmesinin ortaya çıkaracağı potansiyel tehlikelere işaret ederek yapay zekaya karşı daha sert düzenlemeler istedi.
Pause AI (Yapay Zekayı Durdur) adlı platformun organize ettiği yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, yapay zekanın hızlı gelişiminden duydukları endişeyi dile getirmek için BBC'nin önünde bir araya geldi.
"Ölmek için en aptalca yol", "Yapay zeka güvenlik açığına dikkat", "Bir amacımız varken durdurun" ve "Düzenleme yapmak için hala geç değil" pankartları taşıyan eylemciler, buradan Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişine yürüdü.
Eylemcilere seslenen konuşmacılar, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişmesinin ortaya çıkaracağı potansiyel risklere işaret ederek, hükümeti yapay zekaya karşı daha sıkı düzenlemeler hazırlamaya çağırdı.
Downing Sokağı girişinde sona eren yürüyüşün ardından eylem sona erdi.
İngiltere'de şubat ayında yüzlerce kişi OpenAI, Google ve Meta şirketlerine ait ofislerin bulunduğu King's Cross bölgesinde yaptıkları eylemde bu şirketlerin gelişmiş yapay zeka teknolojilerine yönelik çalışmalarını durdurmaya çağırmıştı.
Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyelerinden oluşan İngiltere Parlamentosu İnsan Hakları Ortak Komitesi de hazırladığı raporda hükümete insan hakları risklerini ortadan kaldırmak amacıyla yapay zeka yasası çıkarma ve bu alanda çalışan bağımsız bir düzenleme kurumu oluşturma çağrısı yapmıştı.
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