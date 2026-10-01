Londra'daki KGK 2. Medya Dostluk Ödülleri'nde AA muhabiri Çetinkaya ödül aldı - Son Dakika
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Londra'daki KGK 2. Medya Dostluk Ödülleri'nde AA muhabiri Çetinkaya ödül aldı

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Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) Londra'da düzenlediği 2. Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri Töreni, Türk ve yabancı gazetecileri bir araya getirdi. Törende AA Londra muhabiri Behlül Çetinkaya da ödüle layık görülen gazeteciler arasında yer aldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği 2. Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri Töreni çok sayıda Türk ve yabancı gazeteciyi bir araya getirirken, aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin de bulunduğu gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Londra'da düzenlenen ödül törenine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, KKTC'nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile çok sayıda Türk ve yabancı gazeteci katıldı.

Ödül töreninin açılışında konuşan Büyükelçi Ertaş, dünyada 7 milyondan fazla Türk vatandaşının yaşadığını belirterek, "Bugün çok şükür dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşının sorunlarıyla ilgilenen, kriz anlarında vatandaşını dünyanın dört bir yanından alıp memleketine ulaştıran, dünyanın dört bir yanına Türkçe öğretmeni ve din görevlisi gönderen bir ülke haline geldik." dedi.

Türk diasporasının Türkiye'nin milli gücünün ve özellikle de yumuşak gücünün çok önemli bir unsuru haline geldiğinin altını çizen Ertaş, "Aziz Sancar gibi hocalarımızın memleketimize yaptığı çok güçlü katkılarla gururlanan bir ülke haline geldik. Londra da bu konuda önemli başkentlerden biri. Buradaki diasporamızın ülkemize bilim, sanat ve spor gibi alanlarda çok önemli katkıları oluyor, olacak." diye konuştu.

Ertaş, KGK'nin de diasporadaki Türk gazetecilere önem veren oluşumlardan biri olduğunu belirtti.

Açılışta konuşan Dim de ödül töreninin amacının, diaspora gazetecilerini ödüllendirmek kadar Türk dostu yabancı gazetecilere de ödül vermek olduğunu kaydetti.

Dim, medya dostluk köprüsü kurmak istediklerini belirterek tören kapsamında açılışı yapılan "Dostluğa Açılan Sayfalar: Belgelerden Hayata Türk-İngiliz İlişkileri" sergisine değindi.

Sergide, Türk-İngiliz ilişkilerini gözler önüne seren tarihi gazete sayfaları ve diplomatik belgelerin sergilendiğini anlatan Dim, gelecek günlerde Londra Yunus Emre Enstitüsünde ve Manchester'da serginin ziyaret edilebileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende AA Londra muhabiri Behlül Çetinkaya da ödüle layık görülen gazeteciler arasında yer aldı.

Çetinkaya'ya ödülünü Londra merkezli televizyon kanalı Islamic Channel Genel Müdürü Mohamed Ali Harrath takdim etti.

İngiltere'deki Yabancı Gazeteciler Birliği (FPA) Direktörü ve İtalyan Il Giorno Londra Muhabiri Deborah Bonetti, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC muhabiri Ayten Abbaslı, Filistinli gazeteci Ahmed Alnaouq ve Hello! dergisi Marka Yöneticisi Deborah Field de ödül aldı.

KGK'nin Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri'nin ilki, geçen yıl ABD'nin New York kentinde düzenlenen törenle sahiplerini bulmuştu.

Kaynak: AA
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