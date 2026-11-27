Londra metrosunda makinistler 24 saatlik greve gitti, seferler azaltıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Londra metrosu makinistleri perşembe günü öğle saatlerinde 24 saatlik greve başladı. Londra Ulaşım İdaresi ile isteğe bağlı dört günlük çalışma haftası görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından başlatılan grev nedeniyle seferler azaltıldı.
LONDRA, 27 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Baker Street Metro İstasyonu, 26 Kasım 2026.
İngiltere Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Ulaşım İşçileri Sendikası üyesi Londra metrosu makinistleri, perşembe günü öğle saatlerinde 24 saatlik greve başladı. Grev nedeniyle metro seferleri azaltıldı.
Grev, Londra Ulaşım İdaresi ile isteğe bağlı dört günlük çalışma haftası konusunda yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından başlatıldı. (Fotoğraf: Li Mangmang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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