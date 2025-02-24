Los Angeles Fuarı'nda Çin Standı İlgi Çekti

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LOS ANGELES, 24 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde her yıl düzenlenen Los Angeles Seyahat ve Macera Fuarı'nda Çin standını ziyaret eden insanlar, 22 Şubat 2025.

ABD'nin en büyük seyahat fuarı olan ve her yıl düzenlenen Los Angeles Seyahat ve Macera Fuarı, Los Angeles Kongre Merkezi'nde iki gün süren etkinliğin ardından pazar günü sona erdi.

Fuarda yer alan Çin standı, Çin Yeni Yılı kültürü ve buz-kar turizmi temasıyla, ülkenin zengin kültürel mirasını ve çeşitli kış seyahati cazibe noktalarını ABD'li ziyaretçilere sergileyerek yoğun ilgi topladı. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)