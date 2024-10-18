Los Angeles'ta Deprem Tatbikatı

LOS ANGELES, 18 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde bir deprem hazırlık tatbikatı sırasında insanlar "Çök, Kapan, Tutun" uygulaması yapıyor, 17 Ekim 2024.
Perşembe günü düzenlenen dünyanın en büyük yıllık deprem tatbikatına bu yıl eyalet genelinde 10 milyondan fazla kişi katıldı. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)
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