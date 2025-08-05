ABD\'de partiye kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde düzenlenen bir partiye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. ABC7 Los Angeles TV kanalının haberine göre; Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi, saldırının yerel saatle 01.00 sıralarında düzenlendiğini bildirdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 6 YARALI

Yetkili, saldırı sonucunda Gregory Derisso adlı kişinin olay yerinde, 52 yaşındaki bir kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayda 6 kişinin yaralandığını belirten yetkili, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

"ŞİDDETE HOŞGÖRÜ GÖSTERİLMEYECEKTİR"

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek "Bu kentte şiddete hoşgörü gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı.