ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde düzenlenen bir partiye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. ABC7 Los Angeles TV kanalının haberine göre; Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi, saldırının yerel saatle 01.00 sıralarında düzenlendiğini bildirdi.
Yetkili, saldırı sonucunda Gregory Derisso adlı kişinin olay yerinde, 52 yaşındaki bir kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayda 6 kişinin yaralandığını belirten yetkili, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek "Bu kentte şiddete hoşgörü gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › ABD'de partiye kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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