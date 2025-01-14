Los Angeles'ta Yangınlar 8. Gününde - Son Dakika
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Los Angeles'ta Yangınlar 8. Gününde

Los Angeles'ta şiddetli rüzgarların etkisiyle yangınlar kontrol altına alınamıyor, 24 ölü var.

14.01.2025 10:46
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NEW ABD'de Los Angeles ve çevresinde 8. gününde devam eden yangınlarda mücadeleyi zorlaştıran şiddetli rüzgarların tekrar etkili olma ihtimali üzerine bölge halkına uyarı yapıldı.

Yetkililer, Los Angeles ilçe sınırları içinde kalan 3 bölgede yangınların hala söndürülemediği, Eaton ve Palisades yangınlarının birçok cephede binlerce evi tehdit etmeye devam ettiği ve şiddetli rüzgarların geri dönme ihtimalinin geçerli olduğu konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ulusal Hava Durumu Servisi ilçe yetkilileri, pazartesi gecesinden başlayarak çarşamba gününe kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve düşük nem kombinasyonu nedeniyle bölgede, "kırmızı bayrak" uyarısının geçerli olacağını bildirdi.

Özellikle salı günü şiddetini artırması beklenen düzenli rüzgarların hızının, saatte 70 ila 110 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Los Angeles ve çevresinde çıkan 4 yangının toplamda 160 kilometrekareden fazla alanı küle çevirdiği, bunun San Francisco şehrinden daha büyük bir alana karşılık geldiği bilgisi paylaşıldı.

Pazartesi akşamı itibarıyla Palisades bölgesindeki yangınının henüz yüzde 14'ünün, Eaton'daki yangının ise yüzde 33'ünün kontrol altına alınabildiği, yeniden dönmesi beklenen şiddetli rüzgarların ise yeni orman yangınlarını tetikleyebileceği kaydedildi.

Los Angeles ilçe sağlık görevlilerinin güncellemesinde, Eaton ve Palisades yangınlarında en az 24 kişinin öldüğü ve 23 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Trump, yanan bölgelerin "büyük bir bomba ile vurulmuş" gibi göründüğünü belirtti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Newsmax haber ajansına verdiği röportajda, Los Angeles'taki orman yangınlarından etkilenen bölgelerin, "büyük bir bomba ile vurulmuş" gibi göründüğünü söyledi.

20 Ocak Pazartesi günü resmen görevine başlayacak olan Trump, "Los Angeles ile bazı şeyler yapacağız." ifadesini kullandı.

Trump, yangından etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi için kendine yapılan daveti kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Los Angeles yangınları 8. gününde

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Los Angeles'ta Yangınlar 8. Gününde - Son Dakika

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