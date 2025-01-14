Los Angeles'taki Yangınların Enkaz İncelemesi Başladı

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ABD'de Los Angeles ve çevresinde devam eden yangın 8. gününde belli noktalarda kontrol altına alınırken, uzman ekipler yanan yerleşim bölgelerindeki enkazı incelemeye başladı.

Yanan ev ve iş yerlerine giren uzmanlar, yangında yaşamını yitiren kişileri de tespit edecek. Enkaz inceleme çalışmalarının başlamasıyla ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

Arama faaliyetleri, eyalet genelinden itfaiyeciler ve diğer personelden oluşan California Bölgesel Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

Bu çalışmalara Amerikan Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkilileri, bina, yol ve köprüleri değerlendirmek için inşaat uzmanları, tıp doktorları ve insan kalıntılarının kimliğini belirlemeye yardımcı olmak için antropologlar da katkıda bulunuyor.

Şimdiye kadar yangınlarda 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kurbanların 16'sı, Los Angeles kentinin doğusundaki Eaton'daki yangından etkilenen Altadena bölgesinde bulundu.

Burada 100'den fazla kişiden oluşan özel ekip, sahaya yayılarak sokak sokak yanan binalara giriyor. Ekip, binaların durumu, gaz sızıntısı olup olmadığı, çevreye zehirli maddeler yayılıp yayılmadığı ve hepsinden önemlisi yanan binalarda yaşamını yitiren insan olup olmadığını araştırıyor.

Uzmanlar, araştırdıkları binaları tek tek işaretliyor

Altadena Şerif Yardımcısı Dan Paige, bu çalışmalar sonrası ölü sayısında hızlı bir yükseliş yaşanabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, bölgede çalışma yürüten ekipleri izledi.

Uzmanlardan oluşan ekip üyeleri, çoğu 15-20 santimetrelik kül yığınına dönüşen bina enkazlarını titizlikle inceliyor, insan kalıntısı olduğundan şüphelendikleri parçalardan örnekler alıyor.

Ekipler, enkazda yangının tamamen bittiğinden ve enkazın çökme riski taşımadığından da emin oluyor. İncelemesi biten her bina, önüne pembe bir bant bağlanarak işaretleniyor.

Altadena bölgesi gibi yangında yok olan Pasifik Palisades ve Malibu sahili gibi diğer yerleşim bölgelerinde de aynı çalışmalar yürütülecek.

Yetkililer, ancak veriler ortaya çıktıktan sonra kurbanların sayısı ve kimliği hakkında net bilgi verebileceklerinin altını çizdi.

Los Angeles'ın farklı bölgelerinde 7 Ocak'ta başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan beş ayrı noktadaki yangınların üçünün kontrol altına alındığı, Eaton ve Pasifik Palisades yangınlarının ise hala devam ettiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, kentin kuzeybatısında bulunan Ventura bölgesi için "kırmızı alarm" vererek, saatteki hızı 110 kilometreye ulaşacak rüzgarların beklendiği uyarısında bulundu.