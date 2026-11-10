Lösemiyi yaklaşık 10 aylık tedaviyle yenen Yeşim Yörük, 19 yaşında sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Lösemiyi yaklaşık 10 aylık tedaviyle yenen Yeşim Yörük, 19 yaşında sağlığına kavuştu

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Tekirdağ'da yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Yeşim Yörük, 6 yaşında yakalandığı lösemi hastalığını yaklaşık 10 aylık tedavi sürecinin sonunda yendi. Yaklaşık 4 ay yürüyemeyen Yörük, annesiyle yaptığı egzersizler ve spor sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Tekirdağ'da yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Yeşim Yörük, 6 yaşında yakalandığı lösemiyi yaklaşık 10 aylık tedavinin ardından yenerek sağlığına kavuşmayı başardı.

Lösemi tanısı konulduğunda henüz çocuk yaşta olan Yörük, tedavi sürecinde zorlu günler geçirdi.

Yaklaşık 4 ay boyunca yürüyemeyen Yörük, annesiyle yaptığı egzersizler ve spor sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Tedavi sürecinde hayata küsmeden sevdiği uğraşlarla ilgilenen Yörük, moralini ve umudunu koruyarak hastalığı geride bıraktı.

Yeşim Yörük, AA muhabirine, lösemi olduğunu ilk öğrendiğinde biraz korktuğunu söyledi.

Tedavi sürecinde hayata küsmediğini ve sevdiği uğraşlarla moralini yüksek tuttuğunu belirten Yörük, "Her zaman hastalığı yeneceğime dair umudum vardı. Umudum olduğu sürece çok zorlanmadım. Küçük olduğum için ilk başta korkmuştum. Daha sonra umutsuzluğum ve üzgünlüğüm olmadı." dedi.

"Bu süreçte en çok kendiniz kendinize destek olacaksınız"

Yörük, yaşadığı deneyimin ardından lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmayı önemseyerek, benzer süreçten geçenlerin sevdikleri uğraşlara yönelmelerinin ve motivasyonlarını yüksek tutmalarının faydalı olacağını dile getirdi.

Tedavi sürecinde hobilerine ve sevdiği aktivitelere yöneldiğini aktaran Yörük,"Sevdiğim insanlar ve sevdiğim aktiviteler bana moral oldu. Hastalığı atlatamayan arkadaşlarıma, kardeşlerime, abilerime ve ablalarıma destek olmaya adadım kendimi biraz da. Benzer süreçten geçenler sevdikleri şeylerle ilgilenmeliler. Spor olabilir, bir şarkıcı olabilir. Sizin için çok ufak bir şey bile olsa ona tutunun. Bu süreçte en çok kendiniz kendinize destek olacaksınız. Dışarıdan destek almak da çok güzel." diye konuştu.

"Moral her şeyin başı"

Anne Şenay Yörük de kızının 6 yaşında lösemiye yakalandığını, tedavisinin yaklaşık 9-10 ay sürdüğünü belirtti.

Tanıyı ilk öğrendiklerinde çok zorlandıklarını anlatan anne Yörük, ailelerinin, arkadaşlarının, aile dostlarının ve kızının öğretmenlerinin desteğinin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Tedavi sürecinin kolay olmadığını dile getiren Yörük, şunları kaydetti:

"Zor dönemlerimiz oldu. Ama motivasyonunu yüksek tutarsan hastalığı atlatabiliyorsun. En büyük motivasyonumuz ailemiz, arkadaşlarımız ve kızımın öğretmenleriydi. Destekleri sayesinde bu süreci atlattık. Bu bir süreç, atlatıyoruz, atlatacağız. Çok zor dönemler geçirdik ama inanarak dayandık. Moral, her şeyin başı."

Kaynak: AA
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