LÖSEV'den Lösemili Çocuklar Haftası Etkinlikleri

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Bağdat Caddesi'nde klasik otomobillerden vosvoslara, motor ve bisiklet gruplarından gönüllülere kadar geniş bir katılımla kortej organize edildi. Korteje, lösemi tedavisini tamamlamış çocuklar ve aileleri de yaya olarak eşlik etti.

Hafta kapsamında ayrıca dünyanın dört bir yanından lösemili çocukların çizdiği resimlerden oluşan özel bir sergi de İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki sergi açılışı, iyileşen çocuklardan oluşan koronun dinletisiyle başladı. Müzik dinletileri ve ikramlar eşliğinde devam eden programa çok sayıda davetli katılarak lösemili çocuklara destek verdi.

Türkiye genelinde 9 büyük şehirde kortej ve şenliklerle devam eden hafta boyunca, çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen lösemiyle mücadele konusunda farkındalık ve umut dolu mesajlar verildi.

"Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir" sloganıyla düzenlenen hafta kapsamında bu yıl LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve kanser mücadelecisi çocuklar 5 farklı ülkeye gidecek.