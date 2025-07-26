LÖSEV ile Gençler Sosyalleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

LÖSEV ile Gençler Sosyalleşiyor

26.07.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LÖSEV, hastalığı atlatan gençleri etkinliklerde bir araya getirerek sosyalleşme imkanı sunuyor.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen etkinliklerde hastalığı atlatan gençler sosyalleşme imkanı buluyor.

LÖSEV tarafından hastalığı atlatan gençler bir araya getirilerek spor, interaktif sohbet ve konferans gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda LÖSEV, Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde yaşayan ve hastalığı atlatan 80 genci Samsun'da bir araya getirdi.

LÖSEV Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Yalçınöz, AA muhabirine, kendisinin de bir zamanlar lösemi hastası olduğunu söyledi.

LÖSEV'in "Gençlik Projesi"nde çalıştığı için çok mutlu olduğunu belirten Yalçınöz, "Lösemi yaklaşık 3 yıl süren bir süreç ve gençlerimiz sosyokültürel anlamda çok fazla geri kalıyor. LÖSEV olarak gençlerimizi yalnız bırakmamak istiyoruz. Bu yüzden gençlerimizi Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında Üstün hocamızın çizmiş olduğu yolda ilerletmek istiyoruz." dedi.

Kent kent gezerek tüm gençlere ulaşmak istediklerini dile getiren Yalçınöz, "Bize kayıtlı 10 bin gencimiz var. Samsun'da hastane ve ev ziyareti gerçekleştirdik. Karadeniz Bölgesi'ndeki gençlerimizle buluştuk. Daha fazla gencimize ulaşacağız. LÖSEV Gençlik Kolları olarak birlikte olursak aşamayacağız engel yoktur." diye konuştu.

Etkinliğe katılan gençlerden Başar Kuşkaya ise 3 yaşındayken LÖSEV ile tanıştığını, tedavisinin 3 yılda tamamlandığını anlatarak, bu süreçte LÖSEV'in kendisine pek çok destek sunduğunu vurguladı.

Bu hastalığın ne kadar zorlu bir hastalık olduğunu bildiğine dikkati çeken Kuşkaya, "Çünkü kendim tecrübe ettim ve iyileştim. Diğer kardeşlerime de örnek olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

İkbal Deli ise 2 yıl önce LÖSEV ile tanıştığını, 9 ay önce de lösemiyi atlattığını belirterek, "Çok yardımlarını görmekteyim. Genç arkadaşlarımızla toplumsal dayanışma olarak da çok iyi yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bugün de Karadeniz gençleri olarak buluştuk ve çok güzel bir program gerçekleştirdik. Hep beraber daha fazla gence umut olacağız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Lösemi, Lösemi, samsun, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV ile Gençler Sosyalleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Antalya’da çıkan yangın fabrikaya sıçradı Antalya'da çıkan yangın fabrikaya sıçradı
Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4’ü polis 5 kişi tutuklandı Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı
Zehra Kınık’ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti Zehra Kınık'ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti
Kaan Ayhan kariyerini noktalamak istediği takımı açıkladı Kaan Ayhan kariyerini noktalamak istediği takımı açıkladı
Ege adaları içindeki ilk köy yerleşimi Gökçeada’da bulundu Ege adaları içindeki ilk köy yerleşimi Gökçeada'da bulundu
Antalya kabusu yaşıyor Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı Antalya kabusu yaşıyor! Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı

16:07
Bahçeli’den YPGPYD’ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
15:35
MHP’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut
MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
13:09
Ölümlü İETT otobüsü kazası araç kamerasında Şoför hareket halindeyken ayağa kalkıyor
Ölümlü İETT otobüsü kazası araç kamerasında! Şoför hareket halindeyken ayağa kalkıyor
21:54
Tayland ve Kamboçya, Malezya’nın önerdiği ateşkesi kabul etti
Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti
21:08
Ankara’da ateşli piknik yapmak yasaklandı
Ankara'da ateşli piknik yapmak yasaklandı
20:21
Fenerbahçe’den 6 milyarlık dev girişim
Fenerbahçe'den 6 milyarlık dev girişim
20:20
Hamas’tan İsrail ordusuna füze saldırısı
Hamas'tan İsrail ordusuna füze saldırısı
20:15
İtalya’da gündem Osimhen Bakın ne dediler
İtalya'da gündem Osimhen! Bakın ne dediler
19:53
Malatya’da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı
Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı
19:41
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
19:35
Eşini ve kızını hastanelik etti, polise bıçak çekip direndi
Eşini ve kızını hastanelik etti, polise bıçak çekip direndi
19:29
Beşiktaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na dev teklif
Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif
19:28
Antalya kabusu yaşıyor Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
Antalya kabusu yaşıyor! Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 17:10:27. #7.12#
SON DAKİKA: LÖSEV ile Gençler Sosyalleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.