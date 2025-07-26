LÖSEV ile Gençler Sosyalleşiyor

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen etkinliklerde hastalığı atlatan gençler sosyalleşme imkanı buluyor.

LÖSEV tarafından hastalığı atlatan gençler bir araya getirilerek spor, interaktif sohbet ve konferans gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda LÖSEV, Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde yaşayan ve hastalığı atlatan 80 genci Samsun'da bir araya getirdi.

LÖSEV Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Yalçınöz, AA muhabirine, kendisinin de bir zamanlar lösemi hastası olduğunu söyledi.

LÖSEV'in "Gençlik Projesi"nde çalıştığı için çok mutlu olduğunu belirten Yalçınöz, "Lösemi yaklaşık 3 yıl süren bir süreç ve gençlerimiz sosyokültürel anlamda çok fazla geri kalıyor. LÖSEV olarak gençlerimizi yalnız bırakmamak istiyoruz. Bu yüzden gençlerimizi Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında Üstün hocamızın çizmiş olduğu yolda ilerletmek istiyoruz." dedi.

Kent kent gezerek tüm gençlere ulaşmak istediklerini dile getiren Yalçınöz, "Bize kayıtlı 10 bin gencimiz var. Samsun'da hastane ve ev ziyareti gerçekleştirdik. Karadeniz Bölgesi'ndeki gençlerimizle buluştuk. Daha fazla gencimize ulaşacağız. LÖSEV Gençlik Kolları olarak birlikte olursak aşamayacağız engel yoktur." diye konuştu.

Etkinliğe katılan gençlerden Başar Kuşkaya ise 3 yaşındayken LÖSEV ile tanıştığını, tedavisinin 3 yılda tamamlandığını anlatarak, bu süreçte LÖSEV'in kendisine pek çok destek sunduğunu vurguladı.

Bu hastalığın ne kadar zorlu bir hastalık olduğunu bildiğine dikkati çeken Kuşkaya, "Çünkü kendim tecrübe ettim ve iyileştim. Diğer kardeşlerime de örnek olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

İkbal Deli ise 2 yıl önce LÖSEV ile tanıştığını, 9 ay önce de lösemiyi atlattığını belirterek, "Çok yardımlarını görmekteyim. Genç arkadaşlarımızla toplumsal dayanışma olarak da çok iyi yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bugün de Karadeniz gençleri olarak buluştuk ve çok güzel bir program gerçekleştirdik. Hep beraber daha fazla gence umut olacağız." dedi.