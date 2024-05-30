LÖSEV, Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nü tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

LÖSEV, Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nü tanıttı

LÖSEV, Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü\'nü tanıttı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Bursa'da yapımı tamamlanma aşamasına gelen Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü ile ilgili tanıtım toplantısı düzenledi. Enstitü, lösemili çocuklara ücretsiz hizmet verecek ve yüksek teknolojiyle donatılmış bir eğitim ortamı sunacak. Ayrıca, çocuklar doğal ortamla, hayvanlarla ve spor merkezleriyle de etkileşimde bulunabilecekler.

30.05.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Bursa'da yapımı tamamlanma aşamasına gelen Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü ile ilgili tanıtım toplantısı düzenledi.

LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, enstitünün ısrarla "Her şey, en iyisi olsun" dedikleri bir proje olduğunu söyledi.

Bağışçılara teşekkür eden Ezer, "Enstitüden tüm lösemili çocuklarımız faydalanabilecek. Değişerek ve gelişerek tamamen ücretsiz hizmet vereceğiz. Her türlü konaklamalarını, yol paralarını, beslenmelerini, giysilerini, harcamalarını biz karşılayacağız." dedi.

Ezer, enstitünün yapımının ağustos ayında tamamlanmasının planlandığını, eylülde ise törenle açılışını yapacaklarını dile getirdi.

Yüksek teknolojiyle hayata geçirdikleri projede hiçbir masraftan kaçınmadıklarını vurgulayan Ezer, şöyle konuştu:

"El işi atölyeleri, sanat atölyeleri olacak. Mutlaka her türlü eğitimin çok üst derecede vereceği bir sınıfları olacak. Bunlardan çok sayıda var, bu şekilde tasarladık. Mutlaka kütüphanesi olacak, bilim yuvası olacak. Yüksek teknolojiyle, yapay zekayla ama tarihini, özellikle yakın tarihini de bilen çocuklar yetişecek. Oyun odaları olacak. Çocuklar için hayallerini gerçekleştirecekleri oyun odaları olacak. Kafeteryalar olacak ama kafeteryaların daha arkasında çok güzel mutfaklar yaptık. Hem annelerin üretim mutfakları hem de uğraş atölyeleri olacak. Çocuklar için ayrı üretim mutfakları yaptık. Onlar da doğal gıdayla iç içe büyüsünler. İnşallah hepsini birebir aynen hayata geçireceğiz. Amfi tiyatro yaptık, burası devam ediyor. İstiyoruz ki çocuklarımızın serbest kürsüleri olsun, tiyatroları olsun, müzikalleri olsun. Gece gündüz kendilerini ifade etsinler, eğlensinler, hayata bağlansınlar. Konferans salonu olacak ve akustiği de çok güzel yapılıyor. Ülkemize inşallah böyle bir tesisi kazandıracağız."

Ezer, çocukların ister yatılı ister günübirlik aileleriyle gelerek eğitim alabilecekleri, hayvanlarla, biyoçeşitlilikle, doğal ortamla, tarım arazileri ve spor merkezleriyle dolu bir tesis olacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, yönetim kurulu üyeleri, gönüllüler, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Bursa, Spor, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV, Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nü tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:57 Hastane sırası beklemeye son 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor Hastane sırası beklemeye son! 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 15:17:20. #1.12#
SON DAKİKA: LÖSEV, Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nü tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement