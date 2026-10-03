LÖSEV üyeleri lösemili çocuklarla Anıtkabir'de çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu

LÖSEV üyeleri lösemili çocuklarla Anıtkabir'de çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
LÖSEV üyeleri, lösemi tedavisi gören çocuklar ve aileleri Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer'in Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından Türk bayrağı ve Atatürk posterli bayrak açıldı.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri, lösemi tedavisi gören çocuklar ve aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, çeşitli illerden lösemili çocuklar, aileleri ve çok sayıda gönüllüyle Anıtkabir'de buluştu.
Vakıf üyeleri, çocuklar ve aileleri, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.
Ezer ve yönetim kurulu üyeleri, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Ezer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekilmesinin??????? ardından vakıf üyeleri, büyük boy Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterli bayrak açtı.
Kaynak: AA
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