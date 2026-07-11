PARİS, 11 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, 10 Temmuz 2026.
Louvre Müzesi, perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkede etkili olan sıcak dalgası nedeniyle müzenin cuma gününden önümüzdeki pazartesi gününe kadar normalden 2 saat daha erken kapanacağını duyurdu. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Louvre Müzesi Sıcak Hava Nedeniyle Erken Kapanacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?