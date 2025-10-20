Louvre Müzesi Soygunu: Bugün Kapalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Louvre Müzesi Soygunu: Bugün Kapalı

20.10.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da tarihi mücevherlerin çalındığı soygunun ardından Louvre Müzesi bugün ziyaretçilere kapalı.

Fransa'da dün yaşanan soygunun ardından tahliye edilerek ziyaretçi girişine kapatılan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin bugün kapalı olacağı bildirildi.

Ulusal basının Louvre Müzesi basın ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, dün sabah saatlerinde tarihi eser niteliğinde 9 mücevherin çalındığı soygunun ardından ziyaretçilerin tahliye edildiği Louvre Müzesi bugün halka kapalı olacak.

Soyguna tepkiler

Fransız kamuoyunda "yüzyılın soygunu" olarak nitelenen tarihi eserlerin çalındığı olaya tepkiler büyürken, hükümet de müzelerde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Cumhuriyetçiler Partisi (LR) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi François-Xavier Bellamy, BFMTV'ye yaptığı açıklamada olanlara inanamadığını belirterek, "Fransa'nın en değerli varlığı olan olağanüstü mirasını koruyamamasını bir başarısızlık" olarak niteledi.

Bellamy, "Bu soygun son derece basitti çünkü açıkça tamamen kusurlu bir güvenlik sisteminin zaaflarından yararlanıyordu." diye konuştu.

Ulusal Birlik (RN) Partisi Başkan Yardımcısı Sebastien Chenu ise RTL kanalında katıldığı programda, hükümet krizlerinin yaşandığı siyaset arenasını hatırlatarak, "Soygun, kırılgan ulusal bağlam hakkında çok şek anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Komünist Parti (PC) Sözcüsü Ian Brossat, France Info'ya yaptığı açıklamada, soygunun "Fransa'yı utanç verici bir duruma düşürdüğünü" söyledi. Brossat, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye "bu tür olayların yeniden yaşanmaması için somut plan" sunması çağrısında bulundu.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin de France Inter'de katıldığı programda, Fransa'nın kültürel mirasını korumada "başarısız" olduğunu dile getirdi.

Tarihi eserler çalınmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün sabah saatlerinde soygun gerçekleşmişti.

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, soygun yalnızca 7 dakika sürmüştü.

Hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacın müzenin dışında hasarlı halde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Louvre Müzesi, Kültür Sanat, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Louvre Müzesi Soygunu: Bugün Kapalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Trump: İsrail Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
Ajax teknik direktörü Heitinga’dan Galatasaraylıları mest eden yorum Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
CHP’de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
Sadettin Saran’dan kongre üyelerine tarihi çağrı Sadettin Saran'dan kongre üyelerine tarihi çağrı

13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 13:30:24. #7.13#
SON DAKİKA: Louvre Müzesi Soygunu: Bugün Kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.