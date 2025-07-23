Türk Tarih Kurumunca (TTK) "102. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli" gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun Bilkent yerleşkesinde düzenlenen panel, Prof. Dr. Neşe Özden'in oturum başkanlığında toplandı.

Panelin açılışında konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Lozan Antlaşması'na giden süreçte, Sevr Antlaşması'nın son halka olarak Türk milletine reva görülmek istenen hukuk dışı bir dayatma olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın yalnızca askeri mücadele olmadığını, tarih sahnesinde silinmek istenen bir milletin küllerine geri dönüş destanını oluşturduğunu vurgulayan Özgen, "Milletimizin eşsiz kararlılığı, bağımsızlık tutkusu ve sarsılmaz birlik ruhu, kendisine dayatılan esaret zincirini Lozan'da kırmış, bu büyük mücadelenin uluslararası arenadaki kesin ve kalıcı zaferi ise Lozan Barış Anlaşması'yla tescillenmiştir." dedi.

Özgen, tarihi olayların kendi dönemlerinin gerçekliği ve şartları içerisinde değerlendirilmesi, tartışmaların tarihsel bir bakış açısıyla yapılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin 1923'te Atatürk'ün belirlediği "Yurtta sulh, Cihanda sulh" ilkesi doğrultusunda bugüne kadar birçok reform gerçekleştirdiğini anlatan Özgen, şunları kaydetti:

"Bugün üç kıtanın, denizin kavuştuğu bir coğrafyada, Orta Doğu'dan Kafkaslara, Balkanlar'dan Akdeniz'e kadar barış, istikrar ve refahın garantörü konumundadır. Bu nedenle Cumhuriyetimizin tapusu olarak nitelendirebileceğimiz Lozan Barış Anlaşması'nı yalnızca geçmişin bir zaferi olarak değil, geleceğimizin de teminatı olarak görmeliyiz. Lozan Barış Anlaşması'nı ve Cumhuriyetimizin temel değerlerini bilimsel yollarla anlatmaya, yaşatmaya ve gelecek vesilelere aktarmaya kararlılıkla devam ediyoruz."

Açılış konuşmasının ardından panel, Prof. Dr. Sevtap Demirci'nin, "Lozan'da Diplomatik Mücadele" ve Prof. Dr. Ramazan Erhan Güllü'nün, "Lozan Konferansı'nda Azınlıklar Konusundaki Tartışmalar ve Antlaşma'nın Azınlıklarla İlgili Hükümleri" başlıklı konuşmalarıyla sona erdi.