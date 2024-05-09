Lübliyana Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek gösterisi yaptı

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da üniversite öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi yaptı.
Başkentteki Lübliyana Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencileri, üniversitedeki amfide bir araya geldi.
Filistin'e destek gösterisi yapan Slovenyalı öğrenciler, üniversitelerine, İsrail'deki Bar Ilan Üniversitesi ile işbirliğini sonlandırması çağrısında bulundu.
"Filistin özgür olacak" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan öğrenciler, "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e yaptırım" yazılı pankartlar açtı.
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