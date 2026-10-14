Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile İran Dışişleri Bakanı Erakçi telefonla görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn ve Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son gelişmeler ışığında bölgedeki durumun ele alındığı görüşmede, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çözümlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, ziyaret için başkent Beyrut'a geldi. Hatibzade ve beraberindeki heyet, Rafik Hariri Havalimanı'nda Emel Hareketi ve Hizbullah temsilcileri tarafından karşılandı.