Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail saldırılarının vurduğu Nebatiye'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail saldırılarının vurduğu Nebatiye'yi ziyaret etti

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in güney Lübnan'daki Ali et-Tahir Tepelerinde tünelleri imha ettiği saldırıdan bir gün sonra Nebatiye ile Batı Zavtar'ı ziyaret ederek İsrail ile halihazırda yeni müzakere olmadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, halihazırda İsrail ile yeni müzakere olmadığını söyledi.

Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Ali et-Tahir Tepelerindeki tünelleri imha etmek için gerçekleştirdiği ve 4,1 büyüklüğünde sarsıntıya neden olan geniş çaplı saldırılardan bir gün sonra bölgeyi ziyaret etti.

Beraberinde Lübnan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Rudolf Heykel ve emniyet teşkilatı başkanlarından oluşan üst düzey bir heyetle bölgeye giden Avn, İsrail saldırılarının merkezindeki Nebatiye ile ona bağlı Batı Zavtar beldesini ziyaret etti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Avn, burada yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında 15-16 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağı iddia edilen müzakerelere ilişkin konuştu.

Avn, "Halihazırda İsrail ile yeni müzakere yok." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, "İsrail ordusunun geri çekilmesi, Lübnanlı esirlerin ve yerinden edilenlerin geri dönüşü ve yeniden yapılanmanın, uygulamaya kararlı oldukları ilkeler" olduğunu söyledi.

Avn, devletin güney Lübnan halkının yanında olduğunu göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanının, bölgeye yaptığı ziyaret İsrail ordusunun, Ali et-Tahir Tepelerine yönelik büyük saldırısının ardından gelmesi nedeniyle önem taşıyor.

İsrail, dün Ali et-Tahir Tepelerinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü tünelleri 1100 tonluk patlayıcı madde kullanarak havaya uçurmuştu. 4,1 büyüklüğünde sarsıntıya neden olan patlamaların ardından İsrail, Ali et-Tahir'den Şakif Kalesi bölgesine çekilmişti.

Ancak İsrail, Sarı Hat güzergahının değişmediğini ve ordunun tepelere yönelik saldırılarını sürdüreceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanının müzakerelere ilişkin açıklaması da basında yer alan iddiaları netleştirmiş oldu. Zira İsrail devlet televizyonu 10 Eylül'de, Lübnan ile İsrail arasındaki 8. tur müzakerelerin 15-16 Eylül'de İtalya'da yapılacağını öne sürmüştü.

Axios muhabiri Barak Ravid ise bugün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek hafta yapılması planlanan müzakere turunun ertelendiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail saldırılarının vurduğu Nebatiye'yi ziyaret etti - Son Dakika

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