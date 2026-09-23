Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL süresi uzatılmazsa alternatif güce olumlu bakıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) yıl sonunda dolacak görev süresinin uzatılamaması halinde yerine konuşlandırılacak güçleri memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, İngiltere Savunma Bakanlığının Orta Doğu ve Kuzey Afrika İşlerinden Sorumlu Danışmanı Edward Ahlgren'i kabul etti.

Avn, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmasını sürdürmek ve Lübnan ordusunun, uluslararası alanda tanınan sınırlara kadar güney topraklarında devlet otoritesini tesis etmesini desteklemek amacıyla UNIFIL'in yerini alacak güçleri memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL'in yıl sonunda dolacak görev süresinin uzatılmaması ve alternatif bir uluslararası güç oluşturulmamasının bölgede güvenlik ve istikrara hizmet etmeyen bir boşluk doğuracağı uyarısında bulundu.

Avn, İsrail'in Washington'daki Lübnan-ABD-İsrail müzakerelerinde varılan çerçeve anlaşmasını uygulamaktan kaçındığını belirtti.

İsrail'in ateşkese uymadığını, evleri yıkmayı ve buldozerlerle yerle bir etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Avn, Mavi Hat üzerindeki ihtilaflı noktaların düzeltilmesi ve Lübnanlı esirlerin ülkelerine iadesi konusundaki yükümlülüklerini de yerine getirmediğini ifade etti.

Amiral Ahlgren ise İngiltere'nin başta ordu olmak üzere Lübnan'a her alanda desteğini yineledi.

UNIFIL'in Lübnan'daki görev süresi yıl sonunda doluyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Lübnan'ın güneyini işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gereçlerin bulundurulmasını öngörüyor.