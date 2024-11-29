Lübnan'da Barınma Merkezi Sayısı Azaldı

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İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Lübnan'da, hükümetin açtığı barınma merkezlerinde kalanların sayısının yüzde 76,97 azalarak 33 bin 758'e düştüğü bildirildi.

Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, göç hareketi başta olmak üzere İsrail saldırılarının yol açtığı zarar ve ülkedeki son durumu yansıtan verilerin yer aldığı haftalık raporunu yayımladı.

Rapora göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, hükümetin açtığı barınma merkezlerinde kayıtlı kişi sayısı yüzde 76,97 azalırken toplam 713 merkezde 33 bin 758 kişi kaldı, 296 merkez ise tamamen kapatıldı.

İsrail ordusu, 23 Kasım'dan ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım'a kadar, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine toplam 434 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıların 197'sinde ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti ve çevresi hedef alındı.

İsrail saldırılarının yoğunlaştığı 23 Eylül-26 Kasım tarihlerinde Lübnan'dan Suriye'ye 396 bin 523'ü Suriyeli, 244 bin 640'ı Lübnanlı olmak üzere 641 bin 163 kişi göç etti.

Lübnan hükümeti, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin yerleştirilmesi için barınma merkezleri açmıştı.

Ülkede 23 Kasım'da yayımlanan raporda, hükümetin açtığı barınma merkezlerinde kayıtlı 190 bin 102 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.