Lübnan'da Hava Saldırıları 136 Sağlık Tesisini Vurdu

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NEW Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan'ın başkenti Beyrut'un yoğun nüfuslu bölgelerine yönelik hava saldırılarının sürdüğünü belirterek, 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 136 sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, Lübnan'da sivillerin, insani yardım çalışanları ve sağlık çalışanlarının yoğun saldırılardan etkilenmeye devam ettiğini ifade etti.

Dujarric, Beyrut'un yoğun nüfuslu bölgelerine yönelik hava saldırılarının da sürdüğünü belirterek, dün Beyrut'un merkezine düzenlenen hava saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin yerinden edildiğini dile getirdi.

DSÖ'den edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, Lübnan'da sağlık sektörünün de ciddi bir şekilde etkilendiğini belirterek, 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 136 sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini söyledi.

Dujarric, söz konusu saldırılar sonucunda 212 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, bazı sağlık tesislerinin ise hizmetlerini askıya almak zorunda kaldığını ifade etti.

Öte yandan, AA muhabirinin bu saldırıları kimin düzenlediğine dair sorduğu soruya Dujarric, "Hava saldırısı dediysem İsrail'dir." yanıtını verdi.