Lübnan'da Her Gün 3 Çocuk Ölüyor - Son Dakika
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Lübnan'da Her Gün 3 Çocuk Ölüyor

UNICEF, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında son 2 ayda günlük ortalama 3'ten fazla çocuğun öldüğünü bildirdi.

19.11.2024 14:49
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan'da son 2 ayda her gün ortalama 3'ten fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.

Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da 2 aydan kısa bir sürede 200'den fazla çocuğun öldürüldüğünü hatırlatan Elder, bu ölümlerin durdurulması için adım atılmadığını ve bu konuda "sessiz bir dehşet normalleşmesinin" yaşandığını belirtti.

Elder, "Lübnan'da son iki ayda her gün ortalama 3'ten fazla çocuk öldürüldü. Çok daha fazlası yaralandı ve travma geçirdi. İnsanlığın bir daha asla Gazze'deki çocukların devam eden katliamına tanık olmamasını ümit etmeliyiz ancak Lübnan'daki çocuklar için ürpertici benzerlikler var. Lübnan'da evsiz bırakılan yüz binlerce çocuk var." dedi.

Lübnan'da artan saldırılar nedeniyle bu ayın başında açılan bazı okulların yeniden kapandığına işaret eden Elder, bu saldırıların tıpkı Gazze'deki gibi Lübnan'daki çocuklar üzerinden de ağır psikolojik etkilerinin olduğunu vurguladı.

Elder, "Lübnan'da yaşanan, Gazze'de olduğu gibi, tahammül edilemez durum, sessizce kabul edilebilir olana dönüşüyor. Bir kez daha çocukların çığlıkları duyulmuyor, dünyanın sessizliği sağır edici hale geliyor. Bu, korkunç ve kabul edilemez yeni bir normal." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 516 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902'si kadın ve çocuk, 212'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 516 kişi öldü, 14 bin 929 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Her Gün 3 Çocuk Ölüyor - Son Dakika

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