Lübnan'da İsrail Saldırılarında 35 Çocuk Öldü - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırılarında 35 Çocuk Öldü

UNICEF, dün Lübnan'da ölen 35 çocuğun, son 11 ayda öldürülen çocuk sayısından fazla olduğunu açıkladı.

24.09.2024 14:19
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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Lübnan Temsilci Yardımcısı Ettie Higgins, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında sadece dün 35 çocuğun öldürüldüğünü ve bunun ülkede son 11 ayda öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğunu bildirdi.

Higgins, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik sürdürdüğü saldırıların çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan Higgins, "Lübnan'da sadece dün 35 çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Bu, Lübnan'da son 11 ayda öldürülen çocuk sayısından daha fazla." dedi.

Higgins, Lübnan'da şu ana kadar 35'i çocuk 492 kişinin öldürüldüğüne, 1645 kişinin de yaralandığına işaret etti.

Lübnan'da sayısız çocuğun tehlike altında olduğunu ve devam eden saldırılara maruz kaldığını kaydeden Higgins, "Çocuklar evlerinden edilmiş ve aşırı zor durumdalar, yetersiz kaynağın olduğu sağlık sistemine güvenemiyorlar. Bu çatışmada daha fazla tırmanma yaşanması, Lübnan'daki tüm çocuklar için felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Higgins, ülke genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiğini, çocukların evlerde korku içinde olduğunu ve İsrail'in saldırılarının artarak devam ettiğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a dünden itibaren düzenlediği saldırılarda 492 kişi öldü

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırılarında 35 Çocuk Öldü - Son Dakika

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