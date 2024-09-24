Lübnan'da Sığınma Merkezleri Açıldı

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Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk edenler için 252 okulu sığınma merkezine dönüştürdüklerini ve bu merkezlere 27 bin kişinin yerleştirildiğini bildirdi.

Lübnan Ulusal Felaketleri Yönetme Komitesinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Yasin, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin sığındığı merkezleri ziyareti sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Ülkenin güney bölgeleri ile başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinin yıkıcı saldırılara maruz kaldığını vurgulayan Yasin, Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saate 564 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1850 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle on binlerce kişinin daha güvenli bölgelere göç ettiğini vurgulayan Yasin, sivillerin sığınmak amacıyla Beyrut, Cebeli Lübnan, Aley, eş-Şuf, Batı Bekaa, Zahle, Akkar ve Trablusşam bölgelerine göç ettiğinin altını çizdi.

Dün öğleden itibaren başlayan yoğun saldırılar üzerine halkın bombalar altında evlerini terk etmeye başladığına işaret eden Yasin, bunun üzerine hükümet olarak yerinden edilen insanların konaklaması ve temel ihtiyaçları için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Lübnan'da sığınma merkezi olarak kullanılan okul sayısının 252'ye ulaştığını kaydeden Yasin, "Güneyden ve Bekaa bölgesinden sığınma merkezlerine ulaşanların sayısı 27 bine ulaştı." dedi.

Sığınma merkezlerinde insanların temel ihtiyaçlarından olan yatak sayısının yetersiz olduğunu ve bunun temini için ülkedeki üreticilerle koordinasyon sağlamaya çalıştıklarını aktaran Yasin, acil yardımlar için de sabah saatlerinden beri dost ve kardeş ülkelerle iletişim kurduklarını aktardı.

?İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.