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Lübnan'da Teleferik Arızası: Mahsur Kalan 19 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Lübnan'da Teleferik Arızası: Mahsur Kalan 19 Kişi Kurtarıldı

Lübnan'ın Cunye kentinde meydana gelen teleferik arızası sonucu 19 kişi saatlerce havada mahsur kaldı. Lübnan Sivil Savunma Dairesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Cunye kenti, turistlerin uğrak noktalarından biri olan Harisa Dağı'na teleferik bağlantısı bulunan bir sahil kentidir. Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle elektrik kesintileri ve arızalar sık sık yaşanmaktadır.

Lübnan\'da Teleferik Arızası: Mahsur Kalan 19 Kişi Kurtarıldı
28.12.2023 - 23:47,
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Lübnan'ın Cunye kentinde arıza nedeniyle metrelerce yükseklikteki teleferikte mahsur kalan 19 kişi, saatler süren operasyonun sonunda kurtarıldı.

Lübnan Sivil Savunma Dairesinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çoğunlukla turistlerin kullandığı Cunye kentinden Harisa Dağı'na çıkan teleferiğin arıza nedeniyle durduğu belirtildi.

Çoğu çocuk olmak üzere 19 kişinin saatlerce havada teleferik kabinleri içinde mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin büyük uğraşı neticesinde kabindeki kişilerin iplere bağlanarak 70 metreyi bulan yükseklikten yere indirildikleri ifade edildi.

Başkent Beyrut'un kuzeyindeki sahil kenti Cunye'nin hemen yanında yer alan Harisa Dağı ve Meryem Ana Kilisesi, turistlerin uğrak noktaları arasında. Kıyıdan metlerce yükseklikteki dağa ve kiliseye teleferik bağlantısı bulunuyor.

Lübnan'da 2019'dan bu yana yaşanan ekonomik kriz nedeniyle devlet 2021'den beri halka günlük sadece 4 saat elektrik verebiliyor.

Bu nedenle ülke genelinde birçok turistik işletmede sık sık arızalar ve elektrik kesintileri yaşanıyor, hatta hizmet dışı kalabiliyor.

Kaynak: AA
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