Lübnan'dan Avusturya'ya İsrail'e Baskı Çağrısı

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Avusturyalı mevkidaşı Beate Meinl-Reisinger ile yaptığı telefon görüşmesinde, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıların son bulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Recci ile Meinl-Reisinger telefonda görüştü.

Görüşmede Avusturyalı Bakan Meinl-Reisinger, ülkesinin Lübnan'ın İsrail ile müzakere sürecini memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu sürecin başarıya ulaşması için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Meinl-Reisinger ayrıca, Lübnan hükümetinin görev süresi dolacak Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) alternatif olarak önerebileceği herhangi bir formüle katkı sunmaya hazır olduklarını da Recci'ye iletti.

Bakan Recci ise gelecek hafta başlaması planlanan müzakerelerden 3 temel hedef beklentileri olduğunu kaydederek, bunların "ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi ve devletin ülke genelinde tam egemenliğini sağlaması" olduğunu belirtti.

Recci ayrıca Avusturya'dan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için etkili baskı yapılmasını talep ederken, Viyana yönetiminin yerinden edilenlere yönelik desteği ve insani yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin üçüncü turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacağı bilgisi verilmişti.