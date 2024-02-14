Lübnan\'dan İsrail\'in kuzeyine roket saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Safed kentine düzenlenen roket saldırısında bir İsraillinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail basınının hastane kaynaklarından aktardığı habere göre, ülkenin kuzeyindeki Safed kentine isabet eden roket sonucu bir İsrailli öldü.
Saldırıda 4'ü orta, 3'ü hafif olmak üzere toplam 7 İsraillinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada da Lübnan'dan Netua, Manara ve kuzeydeki bir askeri üsse bir dizi roket atıldığını, ordunun atışların yapıldığı noktaları misilleme ateşine tuttuğu kaydedildi.
Lübnan Hizbullahı'ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.
Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.
Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etmişti.
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