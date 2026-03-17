Lübnan'dan Kuveyt'e Destek

17.03.2026 18:47
Lübnan, Kuveyt'teki sabotaj girişimini kınadı; Hizbullah ise iddiaları reddetti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in egemenliğini hedef aldığı açıklanan "organize sabotaj girişimini" sert ifadelerle kınarken, Hizbullah ise planda dahli olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'te Hizbullah'la bağlantılı olduğu iddia edilen 16 kişilik grubun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kuveyt'in egemenliğini ve güvenliğini hedef alan ve Hizbullah'ın karıştığı planın şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Lübnan'ın Kuveyt ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Beyrut'un yürütülen soruşturmalarda işbirliğine hazır olduğu vurgulandı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Kuveyt'te herhangi bir hücre ya da yapılanmayla bağlantı bulunduğu yönündeki iddiaların "asılsız ve tamamen uydurma" olduğu ifade edildi.

"Hizbullah'ın Kuveyt'te herhangi bir hücresi, unsuru ya da yapılanması bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, "hareketin Kuveyt'in güvenliği, istikrarı ve halkının selametine önem verdiği ve Lübnan ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin korunmasına özen gösterdiği" kaydedildi."

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtilen 16 kişilik bir grubun gözaltına alındığını duyurmuş, grup üyeleri tarafından planlanan "organize bir sabotaj girişiminin" ortaya çıkarıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
